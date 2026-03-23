TOUR DU MARBRE entre Sarrancolin et Ilhet SARRANCOLIN Sarrancolin

TOUR DU MARBRE entre Sarrancolin et Ilhet

SARRANCOLIN Place du Vivier (sous la halle) Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au cours d’une balade entre les deux villages, vous découvrirez les marbres de Beyrède et Ilhet qui sont considérés comme les plus beaux marbres de France.

Cette visite s’achèvera avec la découverte de l’Atelier des Marbres à Ilhet.

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SARRANCOLIN Place du Vivier (sous la halle) Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 42 46

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English :

On a stroll between the two villages, you’ll discover the marbles of Beyrède and Ilhet, considered some of the finest in France.

The tour ends with a visit to the Atelier des Marbres in Ilhet.

L’événement TOUR DU MARBRE entre Sarrancolin et Ilhet Sarrancolin a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65