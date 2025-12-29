Tour du Mené Rallye de voitures et motos anciennes Le Mené
Tour du Mené Rallye de voitures et motos anciennes Le Mené dimanche 26 avril 2026.
Tour du Mené Rallye de voitures et motos anciennes
Le Mené Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Les véhicules vont emprunter les routes du Mené. Le départ aura lieu à Plessala et l’arrivée à Saint-Jacut-du Mené. Toutes les communes seront traversées. Amoureux de vieux tacots bichonnés et rutilants, retenez bien la date ! .
Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 03 39 42
