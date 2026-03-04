Tour du monde des mythes et légendes 7 mars – 23 mai

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:59+01:00

Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Faites le tour du monde en voyageant dans six bibliothèques ! Chaque destination vous propose la découverte de sa mythologie et de ses contes. Visitez l’Afrique, la Grèce, le Japon et la Corée, rencontrez des créatures extraordinaires et visionnez un film de courts-métrages sur des contes d’époques et de pays variés !La liste des accueils du semestre :

Samedi 7 mars : croquant et bidouilles sur les créatures mythologiques aux Capucins

Mercredi 18 mars : croquant sur la mythologie coréenne à la Grand’Mare

Mercredi 15 avril : contes et mythologies d’Afrique au Châtelet

Mercredi 22 avril : projection autour des mythes et légendes à Simone-de-Beauvoir

Mercredi 6 mai : Yokai, monstres et autres histoires à Saint-Sever

Samedi 23 mai : légendes du monde Grèce à Parment

[{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tour-du-monde-des-mythes-et-legendes »}]

© Freepik