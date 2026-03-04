Tour du monde des mythes et légendes, ,
Tour du monde des mythes et légendes, , samedi 7 mars 2026.
Tour du monde des mythes et légendes 7 mars – 23 mai
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:59+01:00
Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Faites le tour du monde en voyageant dans six bibliothèques ! Chaque destination vous propose la découverte de sa mythologie et de ses contes. Visitez l’Afrique, la Grèce, le Japon et la Corée, rencontrez des créatures extraordinaires et visionnez un film de courts-métrages sur des contes d’époques et de pays variés !La liste des accueils du semestre :
- Samedi 7 mars : croquant et bidouilles sur les créatures mythologiques aux Capucins
- Mercredi 18 mars : croquant sur la mythologie coréenne à la Grand’Mare
- Mercredi 15 avril : contes et mythologies d’Afrique au Châtelet
- Mercredi 22 avril : projection autour des mythes et légendes à Simone-de-Beauvoir
- Mercredi 6 mai : Yokai, monstres et autres histoires à Saint-Sever
- Samedi 23 mai : légendes du monde Grèce à Parment
[{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tour-du-monde-des-mythes-et-legendes »}]
Faites le tour du monde en voyageant dans six bibliothèques.
© Freepik