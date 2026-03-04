Tour du monde des mythes et légendes d’Afrique, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes d’Afrique Mercredi 15 avril, 16h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Une invitation au voyage au fil des mythologies africaines, rythmée par une création sonore originale avec le Maestro. L’animation se prolonge par un temps d’exploration sensorielle, où chacun peut découvrir et expérimenter les sons et musiques proposés.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie

© Pixabay