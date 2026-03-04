Tour du monde des mythes et légendes : projection, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes : projection Mercredi 22 avril, 16h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Découvrez un film autour des contes et légendes du monde, sélectionné avec soin par les bibliothécaires !

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

