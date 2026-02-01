Tour du monde en Antarctique Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Tour du monde en Antarctique Conférence

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d'Armor

Conseiller Technique Régional de Voile dans le Nord-Pas de Calais pendant quelques années. J’ai rencontré Nathalie et, c’est avec elle, que nous avons réalisé notre 1er tour du monde tropical sur un Half tonner de 9 mètres.

Nous avions 27 et 28 ans. Nous sommes partis 5 ans environ et après 10 ans à terre, nous sommes repartis avec 2 enfants Maeva et Nicolas, 5 et 3 ans au départ, pendant 16 ans.

Nous sommes passés par le sud cette fois (Ushuaia). Nous avons changé de bateau en Polynésie, afin de partir en Antarctique en famille. J’ai voulu refaire un tour du monde mais cette fois par le grand sud avec un équipier Olivier Béal. Que j’ai rencontré au…Carnaval de Dunkerque…de Nouméa!

C’est ce tour du monde qui a duré 7 mois et demi autour de l’Antarctique, que je vous présenterai.

Bien cordialement

Pierre Delebarre. .

