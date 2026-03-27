Tour du Monde sensoriel Gien
Tour du Monde sensoriel Gien jeudi 2 avril 2026.
Tour du Monde sensoriel
Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 14:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Tour du Monde sensoriel Arboretum des Barres UTL de Gien
Sortie de l’Université du Temps Libre de Gien.
Covoiturage possible sur demande avant le 30 mars avec un départ de Gien à 13h20
Si non rendez-vous à 14h à l’Arboretum des Barres
Ouvert uniquement au adhérant. .
Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sensory World Tour Arboretum des Barres UTL de Gien
L’événement Tour du Monde sensoriel Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
À voir aussi à Gien (Loiret)
- Atelier Yoga sur chaise UTL Gien 1 avril 2026
- Cache-toi Arsène ! Gien 4 avril 2026
- Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal Gien 4 avril 2026
- Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien 7 avril 2026
- Parcours Énigmes Pâques Gien 11 avril 2026