Tour du Monde sensoriel

Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Tour du Monde sensoriel Arboretum des Barres UTL de Gien

Sortie de l’Université du Temps Libre de Gien.

Covoiturage possible sur demande avant le 30 mars avec un départ de Gien à 13h20

Si non rendez-vous à 14h à l’Arboretum des Barres

Ouvert uniquement au adhérant. .

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

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English :

Sensory World Tour Arboretum des Barres UTL de Gien

L’événement Tour du Monde sensoriel Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN