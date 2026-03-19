Tour du parc Martin Luther King & atelier en plein air Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS

Temps convivial à l’attention des futurs parents et parents avec un enfant de moins d’un an. Rendez-vous à l’entrée du Parc Martin Luther King, rue Cardinet , devant la boîte à livres au niveau du restaurant Chasenga.

Temps convivial en plein air, échanges autour de la naissance et du développement de l’enfant, pratique d’ une activité physique douce en présence d’un professionnel. Tours du parc à pieds ( poussettes, portes bébés…)

Le vendredi 17 avril 2026

de 11h00 à 12h30

Le vendredi 03 avril 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Prendre rendez-vous au centre de PMI Gilbert Cesbron : 01 43 13 28 90

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T11:00:00+02:00_2026-04-03T12:30:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T12:30:00+02:00

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147 rue Cardinet 75017 PARIS

+33143132890



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