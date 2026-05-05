Tour du pays, Eolienne de Pargues, Pargues

Tour du pays Samedi 27 juin, 14h30 Eolienne de Pargues Aube

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Visite guidée du village, rappel historique sur les monuments.

Début de la visite à 14h30 au pied de l’éolienne de Pargues

Eolienne de Pargues 5 rue de l’orme, 10210 Pargues Pargues 10210 Aube Grand Est

Visite guidée du village Eglise Moulin

Photo du site Fédération des moulins de France