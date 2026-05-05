Tour du pays, Eolienne de Pargues, Pargues
Tour du pays, Eolienne de Pargues, Pargues samedi 27 juin 2026.
Tour du pays Samedi 27 juin, 14h30 Eolienne de Pargues Aube
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Visite guidée du village, rappel historique sur les monuments.
Début de la visite à 14h30 au pied de l’éolienne de Pargues
Eolienne de Pargues 5 rue de l’orme, 10210 Pargues Pargues 10210 Aube Grand Est
Visite guidée du village Eglise Moulin
Photo du site Fédération des moulins de France