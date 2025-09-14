Tour du Saint-Cordon Valenciennes, Valenciennes

Depuis 1008 chaque année fidèlement les valenciennois font le Tour de la ville en procession en remerciement du miracle de 1008.

8h45 : Messe sur la place du Musée

10h : Petit Tour en Ville avec l’orchestre d’Harmonie

11h30 à 16h : 1017e Grand Tour du Saint-Cordon

16h : Retour en Ville de la rue de Famars à l’église St Géry

Programme détaillé sur : www.notredamedusaintcordon.fr

Valenciennes, Place verte 59300 Valenciennes

©Thomas Douvry – Ville de Valenciennes