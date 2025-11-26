Tour en calèche avec le Père Noël Départ du parking de la mairie Bourg-lès-Valence

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tour en calèche avec le Père Noël

36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence Drôme

26 novembre 2025, 14:00
17:25

2025-11-26

La féérie de Noël s’installe à Bourg-lès-Valence !
Le Père Noël effectuera une visite exceptionnelle dans la ville à bord de sa calèche, accompagné de ses lutines.
+33 4 75 79 45 45  accueilmairie@bourg-les-valence.fr

English :

Christmas enchantment in Bourg-lès-Valence!
Santa Claus will make a special visit to the town in his horse-drawn carriage, accompanied by his elves.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Bourg-lès-Valence!
Der Weihnachtsmann wird an Bord seiner Kutsche und in Begleitung seiner Elfen einen außergewöhnlichen Besuch in der Stadt machen.

Italiano :

Il Natale arriva a Bourg-lès-Valence!
Babbo Natale farà una visita speciale alla città con la sua carrozza trainata da cavalli, accompagnato dai suoi elfi.

Espanol :

La Navidad llega a Bourg-lès-Valence
Papá Noel hará una visita especial a la ciudad en su coche de caballos, acompañado de sus duendes.

