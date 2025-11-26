Tour en calèche avec le Père Noël Départ du parking de la mairie Bourg-lès-Valence
Tour en calèche avec le Père Noël Départ du parking de la mairie Bourg-lès-Valence mercredi 26 novembre 2025.
Tour en calèche avec le Père Noël
Départ du parking de la mairie 36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 17:25:00
2025-11-26
La féérie de Noël s’installe à Bourg-lès-Valence !
Le Père Noël effectuera une visite exceptionnelle dans la ville à bord de sa calèche, accompagné de ses lutines.
Départ du parking de la mairie 36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr
English :
Christmas enchantment in Bourg-lès-Valence!
Santa Claus will make a special visit to the town in his horse-drawn carriage, accompanied by his elves.
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug in Bourg-lès-Valence!
Der Weihnachtsmann wird an Bord seiner Kutsche und in Begleitung seiner Elfen einen außergewöhnlichen Besuch in der Stadt machen.
Italiano :
Il Natale arriva a Bourg-lès-Valence!
Babbo Natale farà una visita speciale alla città con la sua carrozza trainata da cavalli, accompagnato dai suoi elfi.
Espanol :
La Navidad llega a Bourg-lès-Valence
Papá Noel hará una visita especial a la ciudad en su coche de caballos, acompañado de sus duendes.
