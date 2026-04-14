Tour et Détour à la découverte des structures patrimoniales de Sainte-Rose, Maison du Tourisme de Sainte-Rose, Sainte-Rose

Tour et Détour à la découverte des structures patrimoniales de Sainte-Rose Vendredi 26 juin, 09h00 Maison du Tourisme de Sainte-Rose Guadeloupe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Dans le cadre des JPP 2026 nous inviterons les participants à parcourir plusieurs sites emblématiques de la commune afin de découvrir leur histoire, leur architecture et leur rôle dans le développement du territoire. Les visiteurs seront amenés à explorer différentes structures patrimoniales et à comprendre leur évolution au fil du temps. Au cours de la visite des explications seront apportées sur l’origine de ces lieux, leurs usages passés et leur importance dans la mémoire locale.

Maison du Tourisme de Sainte-Rose Avenue Rose de Lima Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « maisondutourismesainterose@gmail.com »}]

Dans le cadre des JPP 2026 nous inviterons les participants à parcourir plusieurs sites emblématiques de la commune.