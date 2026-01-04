Tour et Objectif Morvan Sur les chemins Brassy

Tour et Objectif Morvan

Sur les chemins Parc National du Morvan Brassy Nièvre

Tarif : 300 – 300 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Offroad trail et maxi-trail et roadtrip

Le départ des 3 boucles se situe à Brassy, village typique au coeur du Morvan, à deux pas du lac de Chaumçon, l'un des plus sauvages et préservés des 7 grands lacs du Morvan. Découvrez et profitez de ce que les chemins du Morvan offrent.

Sur les chemins Parc National du Morvan Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +32 497 41 64 95 info@foresteventoffroad.com

English : Tour et Objectif Morvan

