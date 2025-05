Tour Féminin International des Pyrénées – BARBAZAN-DEBAT Barbazan-Debat, 13 juin 2025 07:00, Barbazan-Debat.

Hautes-Pyrénées

Tour Féminin International des Pyrénées BARBAZAN-DEBAT Arrivée J1 à Barbazan-Debat Barbazan-Debat Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-15

2025-06-13

Le Tour Féminin International des Pyrénées traversera notre territoire les 13, 14 et 15 juin 2025.

Pour cette édition, les plus grandes équipes cyclistes féminines mondiales seront présentes.

Nous vous attendons nombreux au bord des routes pour encourager ces athlètes d’exception !

> Itinéraire & horaires Voir document (bloc Coordonnées)

> Programme complet Voir site internet (bloc Coordonnées)

BARBAZAN-DEBAT Arrivée J1 à Barbazan-Debat

Barbazan-Debat 65690 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Tour Féminin International des Pyrénées will cross our territory on June 13, 14 and 15, 2025.

For this edition, the world’s top women’s cycling teams will be present.

We look forward to seeing you on the roadsides to cheer on these exceptional athletes!

> Itinerary & timetable: See document (Coordinates block)

> Full program: See website (Contact details block)

German :

Die Internationale Pyrenäen-Radrundfahrt für Frauen wird am 13., 14. und 15. Juni 2025 durch unser Gebiet führen.

Bei dieser Ausgabe werden die größten Radsportteams der Welt für Frauen anwesend sein.

Wir erwarten Sie zahlreich am Straßenrand, um diese Ausnahmeathletinnen anzufeuern!

> Route & Zeitplan: Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

> Vollständiges Programm: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Il Tour Féminin International des Pyrénées passerà dalla nostra regione il 13, 14 e 15 giugno 2025.

Saranno presenti le migliori squadre di ciclismo femminile del mondo.

Vi aspettiamo ai bordi delle strade per fare il tifo per queste atlete eccezionali!

> Itinerario e orari: vedi documento (blocco dei contatti)

> Programma completo: vedere il sito web (blocco per i contatti)

Espanol :

El Tour Féminin International des Pyrénées pasará por nuestra región los días 13, 14 y 15 de junio de 2025.

Allí estarán los mejores equipos ciclistas femeninos del mundo.

Le esperamos en las carreteras para animar a estas atletas excepcionales

> Itinerario y horarios: Véase el documento (Bloque de datos de contacto)

> Programa completo: Véase el sitio web (Bloque de datos de contacto)

