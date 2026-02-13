Tour France Num à Bordeaux le 25 février 2026, Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine, Pessac

Tour France Num à Bordeaux le 25 février 2026 Mercredi 25 février, 09h00 Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine Gironde

Entrée libre

⏱️Programme

9h – Accueil des participants

9h30 – Table ronde : Formation, accompagnement et aides financières en Nouvelle-Aquitaine avec France Num

10h30 – Atelier : Je passe à la facturation électronique.

11h15 – Atelier : Protégez-vous contre la menace cyber.

12h – Temps d’échange, réseautage et moment convivial

Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine 33600 Pessac Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Tour France Num poursuit sa route en 2026 et s’arrêtera à Bordeaux le mardi 25 février 2026, pour une nouvelle étape dédiée à la transformation numérique des TPE et PME.