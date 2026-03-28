Tour Grèce Antique Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

Tour Grèce Antique Micro Folie

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La Micro Folie vous invite à découvrir la Grèce Antique depuis Buis les Baronnies. Grâce au projet videoludique conduit par Ubisoft, la Micro Folie vous accueillir pour explorer l’Agora ou le sanctuaire d’Asclepios.

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Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes micro-folie@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

Micro Folie invites you to discover Ancient Greece from Buis les Baronnies. Thanks to the videogame project led by Ubisoft, Micro Folie welcomes you to explore the Agora or the sanctuary of Asclepios.

L’événement Tour Grèce Antique Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale