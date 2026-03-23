Tour Nivernais Morvan Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix

Tour Nivernais Morvan

Rue Eugène Geoffroy Centre bourg et salle polyvalente Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-19 11:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Passage et arrivée du Tour Nivernais Morvan vibrez au rythme de cette course emblématique et venez encourager les coureurs.

Prolongation de la soirée autour d’un moment convivial avec un savoureux jambon à la broche sur réservation (tarif non communiqué). .

Rue Eugène Geoffroy Centre bourg et salle polyvalente Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 11 69 95

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English : Tour Nivernais Morvan

L’événement Tour Nivernais Morvan Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais