Tour Nivernais Morvan Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix
Tour Nivernais Morvan Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix vendredi 19 juin 2026.
Tour Nivernais Morvan
Rue Eugène Geoffroy Centre bourg et salle polyvalente Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 11:59:00
Date(s) :
2026-06-19
Passage et arrivée du Tour Nivernais Morvan vibrez au rythme de cette course emblématique et venez encourager les coureurs.
Prolongation de la soirée autour d’un moment convivial avec un savoureux jambon à la broche sur réservation (tarif non communiqué). .
Rue Eugène Geoffroy Centre bourg et salle polyvalente Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 11 69 95
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English : Tour Nivernais Morvan
L’événement Tour Nivernais Morvan Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais
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