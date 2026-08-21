Tour panoramique « les insolites du patrimoine minier », centre aquatique nungesser, Marly
samedi 19 septembre 2026 · centre aquatique nungesser · Marly
Informations pratiques
Tour panoramique « les insolites du patrimoine minier » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 centre aquatique nungesser Nord
nombre de place limité, réservation obligatoire sur https://marketplace.awoo.fr/466/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Tour panoramique « Les insolites du patrimoine minier »
Samedi 19 septembre à 10h et 14h
Que diriez vous de (re)découvrir le patrimoine minier ?
Votre guide vous emmène sur les traces de l’épopée minière, de ses sites les plus insolites aux plus emblématiques, ce voyage mêle passé et présent et ne manquera pas de vous surprendre.
Au cours de la visite, des arrêts sont prévus pour apprécier et contempler.
La visite passera entre autres par la gare de Fresnes-sur-Escaut nouvellement inaugurée ou encore des lieux méconnus comme la pompe à feu et bien d’autres…
Ne manquez pas votre chance de (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel et laisser vous porter grâce aux confort d’un bus panoramique.
Départ parking du stade du Hainaut, rue de l’oiseau blanc à Marly
Deux créneaux de visites: 10h et 14h
Durée 2h
Sur inscription uniquement à partir du 1er septembre, nombre de place limité
centre aquatique nungesser marly Marly 59770 Nord Hauts-de-France Point départ Tour Autocar Journées du Patrimoine
Parking arrière du centre Aquatique Nungesser
rue de l’Oiseau Blanc
VALENCIENNES – FRANCE
parking sur place
Tour panoramique « Les insolites du patrimoine minier »
©OTCVM©claude.waeghemacker
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