Tour Sud Meuse route et gravel Départ Office de Tourisme Sud Meuse Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Tour Sud Meuse route et gravel

Départ Office de Tourisme Sud Meuse 7 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

1ère édition du Tour Sud Meuse ROUTE et GRAVEL !

Quatre parcours allant de 60km à 120km vous sont proposés au départ de l’Office de Tourisme Sud Meuse, 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc (parking à proximité).

Départ Libre à partir de 8h jusqu’à 9h30 vous avez jusqu’à 16h pour finir le circuit.

– 120 km route / 110 km gravel. Inscription 12€

– 60 km route / 60 km gravel. Inscription 6€

Café croissants au départ et ravitaillement sur le circuit.

Pour tous les finishers pack avec 1 bière de la Brasserie de Nettancourt + 1 pot de confiture des Nouvelles Confitures de Loraine + 1 pot de terrine des Terrines de Barrois.

Ouvert au + de 18 ans.

Trace en GPX (prévoir votre système de navigation).

Pas de classement ni de chronométrage, cette manifestation n’est pas une course mais une balade à vélo.

Respect du code de la route obligatoire (casque, lampes av ar , matériels de réparations obligatoire).

Pas d’assistance sur les parcours.Adultes

6 .

Départ Office de Tourisme Sud Meuse 7 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est tourdemeuse@gmail.com

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English :

1st Edition of the Tour Sud Meuse ROAD and GRAVEL!

Four routes ranging from 60 km to 120 km are available, starting at the Sud Meuse Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc in Bar-le-Duc (parking nearby).

Rolling start from 8:00 a.m. to 9:30 a.m.; you have until 4:00 p.m. to complete the course.

– 120 km road / 110 km gravel. Registration fee: 12?

– 60 km road / 60 km gravel. Registration fee: 6?

Coffee and croissants at the start, and refreshments along the route.

For all finishers: a goodie bag containing 1 beer from the Brasserie de Nettancourt + 1 jar of jam from Les Nouvelles Confitures de Loraine + 1 jar of terrine from Les Terrines de Barrois.

Open to those 18 and older.

GPX track (bring your own navigation system).

No rankings or timing; this event is not a race but a bike ride.

Compliance with traffic laws is mandatory (helmet, front and rear lights, and repair kit required).

No assistance available along the route.

L’événement Tour Sud Meuse route et gravel Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE