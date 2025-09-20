Tour Vauban La Fortif’insolite Visite théâtralisées Camaret-sur-Mer

Tour Vauban La Fortif’insolite Visite théâtralisées

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

LES SECRETS DE LA TOUR VAUBAN

Suivez Jean Thomas, ancien ingénieur militaire au service du roi et de M. de Vauban et Charlotte Bourguignon, demoiselle de compagnie de la fille aînée du même Vauban, pour partager leurs souvenirs, leurs chansons et leur musique.

Pour que la Tour dorée n’ait plus de secrets pour vous !

Distribution

Jean Thomas Jean-Marc Lesieur

Charlotte Bourguignon Pénélope Gloaquin

Tour Vauban

18h, durée 1h15

9€ 12€

Jauge limitée, réservation conseillée au 02 98 27 91 12 .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

