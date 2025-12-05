Tourathlon Cuvier

Tourathlon

Salle des fêtes Cuvier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez marcher, ramer à Cuvier au profit du Téléthon.

14h salle des fêtes, après-midi bricolage, cuisine et sensibilisation avec l’école de Censeau.

17h petite salle des fêtes ouverture du marché de Noël des mardis plaisirs.

18h salle des fêtes, départ du défis Tourathlon avec pour objectif de faire le maximum de tours jusqu’au samedi midi. En parallèle, deux rameurs seront installés dans la salle et devront tourner toute la nuit sans interruption.

Repas autour d’une morbiflette ! Soupe aux pois disponible sur place et à emporter.

Soirée animée par le clubde zumba de Frasne, l’école de musique de Censeau et un blind test du pain en chantant. .

Salle des fêtes Cuvier 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 81 32 06

