Tourathlon Cuvier

Tourathlon

Salle des fêtes Cuvier Jura

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Organisé par le TIPAC.

Le défis Tourathlon ne s’arrête pas là.

A partir de 10h, petite salle des fêtes ouverture du marché de Noël des mardis plaisirs.

11h30 place de Cuvier, clique et appéritif.

12h30 salle des fêtes, choucroute. .

Salle des fêtes Cuvier 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 81 32 06

