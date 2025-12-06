Tourathlon Cuvier
Tourathlon Cuvier samedi 6 décembre 2025.
Tourathlon
Salle des fêtes Cuvier Jura
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Organisé par le TIPAC.
Le défis Tourathlon ne s’arrête pas là.
A partir de 10h, petite salle des fêtes ouverture du marché de Noël des mardis plaisirs.
11h30 place de Cuvier, clique et appéritif.
12h30 salle des fêtes, choucroute. .
Salle des fêtes Cuvier 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 81 32 06
