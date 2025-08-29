TOURBES JOURNEES TAURINES Tourbes

Avenue de la Gare Tourbes Hérault

Tarif :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Trois jours de fête autour de la culture gardiane avec abrivado, bandido et jeux taurins en toute convivialité !

Journées Taurines à Tourbes !

Programme 2025

Vendredi 29 Août

19h Apéritif avec musiciens

21h Jeux taurins Manade LOPEZ

Repas Moules Frites ou Snacking

22h Bal avec DJ

Samedi 31 Août

15h Concours de pétanque en doublette montée Ouvert à tous 10€ / Equipe

17h Concours de lancer d’espadrilles

19h Bandido– Manade LOPEZ

21h30 Jeux taurins Manade LOPEZ

22h Bal avec DJ

Repas sur réservation 06.87.03.43.05 ou snacking

Dimanche 31 Août

9h30 Déjeuner avec ferrade ( 4 manades Manade Lopez, La Falaque, l’Aurore et la Contesse) animé par les Sulfates de Cuivre

11h Abrivado 4 Manades

12h Vache apéro avec les sulfates du cuivre

13h Repas sur réservation animation avec Gipsy Liberty

16h Jeux taurins Manade LOPEZ

18h Bandido– 4 Manades

20h Clôture des Festivités

Avenue de la Gare Tourbes 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 15 02 mairie@tourbes.fr

English :

A three-day festival of gardian culture, with abrivado, bandido and bullfighting games!

German :

Drei Tage Fest rund um die Kultur der Gardiane mit abrivado, bandido und Stierspielen in geselliger Runde!

Italiano :

Un festival di tre giorni della cultura gardiana, con giochi di abrivado, bandido e corrida!

Espanol :

Tres días de fiesta de la cultura gardiana, con juegos de abrivado, bandido y toros

