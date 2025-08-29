TOURBES JOURNEES TAURINES Tourbes
Trois jours de fête autour de la culture gardiane avec abrivado, bandido et jeux taurins en toute convivialité !
Journées Taurines à Tourbes !
Programme 2025
Vendredi 29 Août
19h Apéritif avec musiciens
21h Jeux taurins Manade LOPEZ
Repas Moules Frites ou Snacking
22h Bal avec DJ
Samedi 31 Août
15h Concours de pétanque en doublette montée Ouvert à tous 10€ / Equipe
17h Concours de lancer d’espadrilles
19h Bandido– Manade LOPEZ
21h30 Jeux taurins Manade LOPEZ
22h Bal avec DJ
Repas sur réservation 06.87.03.43.05 ou snacking
Dimanche 31 Août
9h30 Déjeuner avec ferrade ( 4 manades Manade Lopez, La Falaque, l’Aurore et la Contesse) animé par les Sulfates de Cuivre
11h Abrivado 4 Manades
12h Vache apéro avec les sulfates du cuivre
13h Repas sur réservation animation avec Gipsy Liberty
16h Jeux taurins Manade LOPEZ
18h Bandido– 4 Manades
20h Clôture des Festivités
Avenue de la Gare Tourbes 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 15 02 mairie@tourbes.fr
English :
A three-day festival of gardian culture, with abrivado, bandido and bullfighting games!
German :
Drei Tage Fest rund um die Kultur der Gardiane mit abrivado, bandido und Stierspielen in geselliger Runde!
Italiano :
Un festival di tre giorni della cultura gardiana, con giochi di abrivado, bandido e corrida!
Espanol :
Tres días de fiesta de la cultura gardiana, con juegos de abrivado, bandido y toros
