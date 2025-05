Tourbière de Sèves le paradis caché des oiseaux – Parking du Donjon Le Plessis-Lastelle, 8 juin 2025 09:00, Le Plessis-Lastelle.

Manche

Tourbière de Sèves le paradis caché des oiseaux Parking du Donjon 1 rue du Donjon Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 11:30:00

Date(s) :

2025-06-08

L’extraction de la tourbe a laissé place au plus grand plan d’eau intérieur de la Manche. Sa tranquillité et son abondante nourriture en ont fait un havre de paix pour la reproduction et la migration d’un grand nombre d’espèces. En parcourant le marais, nous partirons à la recherche de ses habitants ailés. Réservation obligatoire

Parking du Donjon 1 rue du Donjon

Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Tourbière de Sèves le paradis caché des oiseaux

Peat extraction has given way to the largest inland water body in the English Channel. Its tranquility and abundant food have made it a haven for the reproduction and migration of a wide range of species. As we explore the marsh, we’ll be on the lookout for its winged inhabitants. Reservations required

German :

Nach dem Torfabbau entstand hier das größte Binnengewässer des Ärmelkanals. Seine Ruhe und das reiche Nahrungsangebot haben es zu einem sicheren Hafen für die Fortpflanzung und Wanderung einer Vielzahl von Arten gemacht. Bei einer Wanderung durch den Sumpf machen wir uns auf die Suche nach seinen geflügelten Bewohnern. Reservierung erforderlich

Italiano :

L’estrazione della torba ha dato vita al più grande specchio d’acqua interno della Manica. La sua tranquillità e l’abbondanza di cibo ne hanno fatto un rifugio per la riproduzione e la migrazione di un gran numero di specie. Esplorando la palude, andremo alla ricerca dei suoi abitanti alati. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

La extracción de turba ha dado paso a la mayor masa de agua interior del Canal de la Mancha. Su tranquilidad y abundante alimento la han convertido en un refugio para la reproducción y migración de un gran número de especies. Mientras exploramos la marisma, estaremos atentos a sus habitantes alados. Imprescindible reservar

L’événement Tourbière de Sèves le paradis caché des oiseaux Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2025-05-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin