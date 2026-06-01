Tourbières en fête, Morcourt, Morcourt

Tourbières en fête Samedi 6 juin, 13h00 Morcourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Inauguration du nouveau parcours des marais de Morcourt.

Participez à une après-midi riches en animations pour découvrir la faune et la flore locale.

Morcourt Morcourt Morcourt 80340 Somme Hauts-de-France

Inauguration du nouveau parcours des marais de Morcourt.

©Conservatoire des espaces naturelles des Hauts-de-France