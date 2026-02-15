Tourbillon d’Elles Salle du conseil Mairie La Garde-Adhémar

Tourbillon d’Elles

Salle du conseil Mairie Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

3ème édition du festival Tourbillon d’Elles. Paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui. Ateliers, lectures, spectacle lyrique, racontoir…

English :

3rd edition of the Tourbillon d’Elles festival. Words from women past and present. Workshops, readings, lyrical show, storytelling…

