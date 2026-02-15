Tourbillon d’Elles Salle du conseil Mairie La Garde-Adhémar
Tourbillon d’Elles Salle du conseil Mairie La Garde-Adhémar samedi 7 mars 2026.
Tourbillon d’Elles
Salle du conseil Mairie Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
3ème édition du festival Tourbillon d’Elles. Paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui. Ateliers, lectures, spectacle lyrique, racontoir…
.
Salle du conseil Mairie Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 18 98 51 tourbillondarts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd edition of the Tourbillon d’Elles festival. Words from women past and present. Workshops, readings, lyrical show, storytelling…
L’événement Tourbillon d’Elles La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence