Tourc’h de jeux salle polyvalente de Tourc’h Tourch
Tourc’h de jeux salle polyvalente de Tourc’h Tourch samedi 2 mai 2026.
Tourch
Tourc’h de jeux
salle polyvalente de Tourc’h rue de Pont Ilis Tourch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
11ème édition
Jeux de société, jeux de rôle, peinture et jeux de figurines , voitures télécommandées et jeux en bois.
Tournois, boutiques Auteurs, Prototypes !
Restauration sur place .
salle polyvalente de Tourc’h rue de Pont Ilis Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 10 35 19 90
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English :
L’événement Tourc’h de jeux Tourch a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA