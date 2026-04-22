Tourc’h de jeux salle polyvalente de Tourc’h Tourch

Tourch

Tourc’h de jeux

salle polyvalente de Tourc’h rue de Pont Ilis Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

11ème édition

Jeux de société, jeux de rôle, peinture et jeux de figurines , voitures télécommandées et jeux en bois.

Tournois, boutiques Auteurs, Prototypes !

Restauration sur place .

salle polyvalente de Tourc’h rue de Pont Ilis Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 10 35 19 90

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English :

L’événement Tourc’h de jeux Tourch a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA