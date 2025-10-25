Tourc’h de rôle Tourch

Tourc’h de rôle Tourch samedi 25 octobre 2025.

salle Polyvalente Tourch Finistère

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25 2025-10-26

1er festival 100% jeux de rôle en Finistère

Boutique artisans, restauration sur place .

salle Polyvalente Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 10 35 19 90

