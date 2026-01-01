Tourchet Night Fever Le Tourchet Les Houches

Tourchet Night Fever

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 21:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Venez skier librement en nocturne sur la piste du Tourchet !

Bonne ambiance assurée ! De 19h à 21h, accès libre. Sous réserve d’enneigement suffisant et des conditions météo.

.

Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and ski freely at night on the Tourchet piste!

Great atmosphere guaranteed! From 7pm to 9pm, free access. Subject to snow and weather conditions.

L’événement Tourchet Night Fever Les Houches a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc