Tourcoing Jazz Club ● CLEMENT JANINET Tourcoing

Tourcoing

Tourcoing Jazz Club ● CLEMENT JANINET

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 20:30:00

fin : 2027-01-27 22:30:00

Date(s) :

2027-01-27

Le violoniste et compositeur Clément Janinet réunit un quartet européen d’exception avec Arve Henriksen (Norvège), Ambre Vuillermoz et Robert Lucaciu pour un voyage musical aux frontières du jazz, des musiques traditionnelles et de l’improvisation libre.

Inspiré par les musiques répétitives, les traditions européennes et africaines, ce nouveau projet prolonge les explorations artistiques de Clément Janinet. Entre musique baroque, musique de chambre contemporaine, chants et danses issus de la tradition orale, Garden of Silences dessine un paysage sonore singulier où les cultures et les époques dialoguent librement.

Le violoniste et compositeur Clément Janinet réunit un quartet européen d’exception avec Arve Henriksen (Norvège), Ambre Vuillermoz et Robert Lucaciu pour un voyage musical aux frontières du jazz, des musiques traditionnelles et de l’improvisation libre.

Inspiré par les musiques répétitives, les traditions européennes et africaines, ce nouveau projet prolonge les explorations artistiques de Clément Janinet. Entre musique baroque, musique de chambre contemporaine, chants et danses issus de la tradition orale, Garden of Silences dessine un paysage sonore singulier où les cultures et les époques dialoguent librement. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

Violinist and composer Clément Janinet brings together an exceptional European quartet featuring Arve Henriksen (Norway), Ambre Vuillermoz, and Robert Lucaciu for a musical journey at the intersection of jazz, traditional music, and free improvisation.

Inspired by repetitive music, European and African traditions, this new project continues Clément Janinet’s artistic explorations. Blending baroque music, contemporary chamber music, and songs and dances rooted in oral tradition, *Garden of Silences* creates a unique soundscape where cultures and eras engage in a free dialogue.

L’événement Tourcoing Jazz Club ● CLEMENT JANINET Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme