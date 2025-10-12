Tourcoing Jazz Festival 2025 : AVISHAÏ COHEN TRIO Le Colisée de Roubaix Roubaix

Tourcoing Jazz Festival 2025 : AVISHAÏ COHEN TRIO Dimanche 12 octobre, 18h00 Le Colisée de Roubaix Nord

Tarifs : de 18 à 40 €

Début : 2025-10-12T18:00:00 – 2025-10-12T19:30:00

Fin : 2025-10-12T18:00:00 – 2025-10-12T19:30:00

Avishai Cohen, contrebassiste et compositeur de renommée mondiale, revient avec un nouveau trio et un nouvel album lumineux : Brightlight. Entre influences méditerranéennes, jazz contemporain et liberté totale sur scène, il continue de repousser les frontières de son art.

Sur scène, il est accompagné de deux jeunes prodiges à découvrir absolument :

Itay Simhovich (piano)

Yali Stern (batterie)

Bar sur place dès 17h

En coproduction avec Jazz en Nord

Le Colisée de Roubaix 31 rue de l'Epeule, 59100 Roubaix

