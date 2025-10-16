Tourcoing Jazz Festival 2025 : BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI Magic Mirrors Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI Jeudi 16 octobre, 21h00 Magic Mirrors

Tarifs : de 10 à 25€

BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI

Jeudi 16 octobre 2025

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Place de la République, Tourcoing

Concert assis et debout / Sitting and standing concert

Ouverture des portes : 20h15 / Début du concert : 21h00

Tarifs : 10 à 25€

Leur musique est un dialogue d’une finesse infinie, entre chanson folk, musique mandingue et influences méditerranéennes. Ici, chaque tradition reste vivante et intacte. La kora de Ballaké ne se plie pas aux codes occidentaux : c’est la chanson qui épouse les modes mandingues, et le résultat est bouleversant de justesse.

Our Calling est une ode au mouvement, à la migration des hommes, des oiseaux et des graines, ces passages d’un monde à l’autre qui tissent la vie. Chaque chanson devient un récit sans frontières, une invitation à écouter et à partager.

© Sandra Mehl

Bar sur place dès 20h15.

OUR CALLING

Sandra Mehl