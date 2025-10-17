Tourcoing Jazz Festival 2025 : CHARLOTTE PLANCHOU & DIDIER ITHURSARRY Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : CHARLOTTE PLANCHOU & DIDIER ITHURSARRY Vendredi 17 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Tarifs : 5 à 14€

Début : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T19:30:00

CHARLOTTE PLANCHOU & DIDIER ITHURSARRY

Vendredi 17 octobre 2025

Maison Folie Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai – Tourcoing

Ouverture des portes : 17h45 | Début du concert : 18h30

LE CARILLON : une rencontre unique et précieuse

Charlotte Planchou est une artiste inclassable, à la fois chanteuse, conteuse, créatrice d’univers, qui se joue des styles et des langues (français, anglais, allemand, portugais, occitan) avec une aisance déconcertante. Sa musique, empreinte de jazz, se nourrit aussi de classique et de pop, entre l’énergie brute d’André Minvielle, la grâce d’une Barbara Hannigan ou la modernité d’une Billie Eilish.

Pour ce concert inédit, Charlotte a choisi de partager la scène avec le grand accordéoniste Didier Ithursarry, figure majeure du jazz et des musiques improvisées, dont le jeu sensible et inventif transcende les codes. Une complicité qui promet des dialogues d’une grande intensité, entre émotion et exploration.

Bar sur place dès 17h45

Infos et billetterie sur tourcoing-jazz-festival.com

Maison Folie Hospice d'Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

