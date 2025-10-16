Tourcoing Jazz Festival 2025 : GADIANM Magic Mirrors Tourcoing

GADIANM

Jeudi 16 octobre 2025

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Tourcoing

Concert assis et debout

Ouverture des portes : 12h00 / Début du concert : 12h30

Gratuit sur réservation en ligne

Gadianm, c’est le son du Kreol Groove, une vibration unique née du dialogue entre La Réunion et la Guadeloupe, entre les rythmes traditionnels des îles et les sonorités soul, jazz et urbaines.

Cécile Cuvelier (chant) et Florence Vincenot (piano) mêlent leurs héritages pour créer une musique vivante, métissée et lumineuse. Après deux albums remarqués — Nouvo Fanm et Kréol — le groupe revient avec In vi trankil, un nouveau single à la fois épuré et vibrant : Fender Rhodes, flow créole, groove minimaliste et percussions subtiles tissent un univers sonore qui ancre leur musique dans la vie d’aujourd’hui.

Bar et petite restauration sur place dès 12h00.

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Concert gratuit 12h30

