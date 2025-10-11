Tourcoing Jazz Festival 2025 : LAURENT DE WILDE (conférence) Conservatoire de Tourcoing, auditorium Albert Roussel Tourcoing

Entrée libre sur inscription

Début : 2025-10-11T15:00:00 – 2025-10-11T16:30:00

Fin : 2025-10-11T15:00:00 – 2025-10-11T16:30:00

Auditorium Albert Roussel – Conservatoire de musique de Tourcoing

Conférence d’ouverture, avec Laurent de Wilde, entrée gratuite sur réservation (tourcoing-jazz-festival.com)

Normalien, pianiste de jazz (Prix Django Reinhardt, Victoires de la Musique) et auteur reconnu, Laurent de Wilde ouvre le Tourcoing Jazz Festival 2025 avec une conférence passionnante, entre récit historique et aventure sonore.

Qui a eu l’idée folle de faire chanter l’électricité ? De Thomas Edison à Bob Moog, en passant par Maurice Martenot ou Ikutaro Kakehashi, découvrez l’épopée captivante de ces inventeurs de génie qui ont révolutionné notre manière d’écouter et de créer la musique.

Conservatoire de Tourcoing, auditorium Albert Roussel 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing

