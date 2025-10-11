Tourcoing Jazz Festival 2025 : MACHA GHARIBIAN TRIO maison Folie hospice d’Havré Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : MACHA GHARIBIAN TRIO maison Folie hospice d’Havré Tourcoing samedi 11 octobre 2025.

Tourcoing Jazz Festival 2025 : MACHA GHARIBIAN TRIO Samedi 11 octobre, 17h00 maison Folie hospice d’Havré Nord

Tarifs : 5 à 14€

2025-10-11T17:00:00 – 2025-10-11T18:30:00

Fin : 2025-10-11T17:00:00 – 2025-10-11T18:30:00

Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Une odyssée musicale portée par trois voix puissantes et inspirantes. Entre jazz, influences orientales et souffle pop. Macha propose une formule épurée et 100% féminine, entourée des magnifiques voix de Lea Maria Fries et Linda Oláh !

Placement libre – concert assis

Ouverture des portes : 16h00 | Concert : 17h00

Bar sur place dès 16h

️ Tarifs : 5 à 14€

Infos & billetterie : tourcoing-jazz-festival.com

Laurent Seroussi