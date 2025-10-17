Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARC DUCARNE QUARTET Magic Mirrors Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARC DUCARNE QUARTET Vendredi 17 octobre, 12h30 Magic Mirrors Nord

Gratuit sur réservation en ligne

MARC DUCARNE QUARTET

Vendredi 17 octobre 2025

Magic Mirrors, Parvis Saint Christophe – Tourcoing

Ouverture des portes : 12h00 | Début du concert : 12h30

Le Marc Ducarne Quartet, porté par l’énergie brute et les couleurs ardentes de son leader, vous invite à une expérience musicale intense, ancrée et libre.

Entre transe, free jazz, influences ethniques et boucles hypnotiques, leur musique explore des territoires sonores sans concessions, puisant dans l’héritage des grands maîtres tout en affirmant une identité forte et singulière. Chaque composition de Marc Ducarne est nourrie par son vécu, son parcours et son engagement contre les injustices, notamment celles liées au racisme.

Bar et petite restauration sur place

Infos et réservations sur tourcoing-jazz-festival.com

concert gratuit du 12h30

