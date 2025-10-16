Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARCO MEZQUIDA TRIO Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing
Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARCO MEZQUIDA TRIO Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing jeudi 16 octobre 2025.
Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARCO MEZQUIDA TRIO Jeudi 16 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Nord
Tarifs : 5 à 14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T19:30:00
Fin : 2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T19:30:00
MARCO MEZQUIDA TRIO
Jeudi 16 octobre 2025
Maison Folie Hospice d’Havré – 100 rue de Tournai, Tourcoing
Placement libre – Concert assis
Ouverture des portes : 17h45 / Début du concert : 18h30
Tarifs : 5 à 14€
Marco Mezquida est un pianiste inclassable, magicien du clavier, qui défie les frontières musicales avec une liberté éblouissante. Avec son trio complice, il nous invite à un voyage intense et poétique autour de « Letter to Milos », un album dédié à son fils, comme une lettre musicale pleine d’amour, de surprises et de fantaisie.
© Mireia Miralles
Bar sur place dès 17h45.
Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/agenda/289-marco-mezquida-trio-letter-to-milos?session=289 »}]
LETTER TO MILOS
Mireia Miralles