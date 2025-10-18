Tourcoing Jazz Festival 2025 : MARSAVRIL maison Folie hospice d’Havré Tourcoing

Tarifs : 3 à 10€

Début : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

MARSAVRIL

Samedi 18 octobre 2025 – Tourcoing Jazz Festival

MARSAVRIL, c’est une musique puissante, libre et résolument vivante. Sur scène, leur énergie est électrisante : le jazz s’y frotte à la soul, au math-rock, au hip-hop, sans barrières. On y entend l’audace d’un BADBADNOTGOOD, l’esprit libre d’un Makaya McCraven, mais MARSAVRIL façonne un style bien à eux : une musique volée à l’urgence, arrachée à la nostalgie des temps modernes, où la danse devient un acte de résistance joyeuse.

Un quartet à découvrir absolument, dans le cadre du dispositif Jazz Migration, porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la SPPF et de l’Institut Français.

Maison Folie Hospice d’Havré – 100 rue de Tournai, Tourcoing

Ouverture des portes : 15h15 – Début du concert : 16h00

Crédit photo : Louise Lécrivain

Bar sur place à partir de 15h15

lauréats du concours Jazz Migration

Louise Lécrivain