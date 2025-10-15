Tourcoing Jazz Festival 2025 : RENAUD GARCIA-FONS + DHAFER YOUSSEF Théâtre Raymond Devos Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : RENAUD GARCIA-FONS + DHAFER YOUSSEF Mercredi 15 octobre, 20h00 Théâtre Raymond Devos Nord

1 billets = 2 concerts

Tarifs : de 13€ à 35€

: Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam

Le maître de la contrebasse Renaud Garcia-Fons nous emmène aux confins des musiques du monde, du jazz et des traditions méditerranéennes, aux côtés de sa fille Soleá.

: Dhafer Youssef – Streets of Minarets

L’oudiste et chanteur tunisien, véritable magicien des sons, fait vibrer son oud et sa voix, entre jazz, funk et textures électroniques pour un concert d’une intensité à vivre en live !

Théâtre Raymond Devos – Tourcoing

Ouverture des portes : 19h00

Concerts à partir de 20h00 (1 billet = 2 concerts)

Tarifs : 10€ à 35€

Réservez sur tourcoing-jazz-festival.com

© Photos : Alexandre Lacombe, Bechir Zayene

Alexandre Lacombe, Bechir Zayene