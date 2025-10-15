Tourcoing Jazz Festival 2025 : RENAUD GARCIA-FONS + DHAFER YOUSSEF Théâtre Raymond Devos Tourcoing
Tourcoing Jazz Festival 2025 : RENAUD GARCIA-FONS + DHAFER YOUSSEF Théâtre Raymond Devos Tourcoing mercredi 15 octobre 2025.
Tourcoing Jazz Festival 2025 : RENAUD GARCIA-FONS + DHAFER YOUSSEF Mercredi 15 octobre, 20h00 Théâtre Raymond Devos Nord
1 billets = 2 concerts
Tarifs : de 13€ à 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T20:00:00 – 2025-10-15T23:00:00
Fin : 2025-10-15T20:00:00 – 2025-10-15T23:00:00
— ̂ !
: Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam
Le maître de la contrebasse Renaud Garcia-Fons nous emmène aux confins des musiques du monde, du jazz et des traditions méditerranéennes, aux côtés de sa fille Soleá.
: Dhafer Youssef – Streets of Minarets
L’oudiste et chanteur tunisien, véritable magicien des sons, fait vibrer son oud et sa voix, entre jazz, funk et textures électroniques pour un concert d’une intensité à vivre en live !
Théâtre Raymond Devos – Tourcoing
Ouverture des portes : 19h00
Concerts à partir de 20h00 (1 billet = 2 concerts)
Tarifs : 10€ à 35€
Réservez sur tourcoing-jazz-festival.com
© Photos : Alexandre Lacombe, Bechir Zayene
Théâtre Raymond Devos Place du Théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/agenda/287-renaud-garcia-fons-blue-maqam-dhafer-youssef-street-of-manarets?session=287 »}]
́ ̂
Alexandre Lacombe, Bechir Zayene