Tourcoing Jazz Festival 2025 : SANDRA NKAKÉ Magic Mirrors Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : SANDRA NKAKÉ Vendredi 17 octobre, 21h00 Magic Mirrors

Tarifs : de 8 à 20€

Début : 2025-10-17T21:00:00 – 2025-10-17T22:30:00

SANDRA NKAKÉ – [ELLES]

Vendredi 17 octobre 2025

Magic Mirrors, Parvis Saint Christophe – Place de la République, Tourcoing

Ouverture des portes : 20h30 | Début du concert : 21h00

[ELLES] : un hommage vibrant aux femmes artistes.

Un trio acoustique sensible et intime, porté par Sandra Nkaké et ses compagnons de scène : Paul Colomb (violoncelle) et Jî Drû (flûte traversière).

Un répertoire tissé de chansons écrites par des femmes – Joni Mitchell, Nina Simone, Emily Loizeau, Björk – pour un hommage tout en douceur et en puissance, entre générations, émotions et luttes.

Bar sur place dès 20h30

Réservation en ligne sur tourcoing-jazz-festival.com

[ELLES]

