Tourcoing Jazz Festival 2025 : SHAÏ MAESTRO SOLO MUba Eugène Leroy Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : SHAÏ MAESTRO SOLO Samedi 18 octobre, 18h00 MUba Eugène Leroy

Tarifs : de 5 à 14€

Début : 2025-10-18T18:00:00 – 2025-10-18T19:30:00

Samedi 18 octobre 2025 – Tourcoing Jazz Festival

MINIATURES & TALES

Shai Maestro, figure majeure du jazz contemporain, revient en 2025 avec un projet exceptionnel : son tout premier album solo au piano, Miniatures & Tales. Entre compositions ciselées et improvisations libres, ce nouveau chapitre révèle un pianiste à la recherche d’un équilibre subtil entre structure et liberté.

Dans une version totalement acoustique, c’est au cœur des œuvres de l’exposition “Entrelacer” que l’artiste jouera !

MUba Eugène Leroy – 2 rue Paul Doumer, Tourcoing

Ouverture des portes : 17h30 – Début du concert : 18h00

Tarifs : 5 à 14€

Crédit photo : Lorena Dini

Lorena Dini