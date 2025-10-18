Tourcoing Jazz Festival 2025 : SIMON FACHE Magic Mirrors Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : SIMON FACHE Magic Mirrors Tourcoing samedi 18 octobre 2025.

Tourcoing Jazz Festival 2025 : SIMON FACHE Samedi 18 octobre, 12h30 Magic Mirrors Nord

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T12:30:00 – 2025-10-18T13:30:00

Fin : 2025-10-18T12:30:00 – 2025-10-18T13:30:00

LE DÉPARTEMENT JAZZ INVITE SIMON FACHE

Samedi 18 octobre 2025 – Tourcoing Jazz Festival

Ancien élève du Conservatoire, membre de la toute première promo du Département Jazz, il a été en résidence de composition à Tourcoing de janvier 2024 à juin 2025. Pendant ces 18 mois, il a imaginé des dizaines de pièces originales : symphoniques, vocales, pour ballet ou théâtre musical… et un projet fou : créer un orchestre d’étudiants avec des compositions signées par les élèves eux-mêmes !

Accompagnés et guidés pendant des mois par Simon Fache et Hugues Rousé (coordinateur du Département Jazz), ces jeunes talents ont affiné leurs morceaux, travaillé les arrangements, sculpté les textures musicales… Un véritable « Orchestre National de Jazz de Tourcoing » (clin d’œil !) est né : 20 musiciens portés par une énergie créative incroyable, prêts à vous présenter ce projet unique.

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Place de la République, Tourcoing

Gratuit sur réservation en ligne

Ouverture des portes : 12h00 – Début du concert : 12h30

Bar et petite restauration sur place dès 12h00

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/agenda/295-le-d%C3%A9partement-jazz-du-conservatoire-de-tourcoing-invite-simon-fache?session=295 »}]

Le département Jazz invite SIMON FACHE

Thomas Muselet