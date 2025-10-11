TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2025 Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2025 Tourcoing samedi 11 octobre 2025.

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2025

Place de la république Tourcoing Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 01:59:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-18

Depuis 39 ans, le Tourcoing Jazz Festival fait vibrer à chaque automne la métropole lilloise au rythme du jazz et de ses multiples déclinaisons. Musiques du monde, funk, soul, électro, blues ici, le jazz se célèbre dans toute sa richesse, avec une programmation ouverte, vivante et festive !

Des têtes d’affiches aux jeunes talents, en passant par des créations et des rencontres inédites, le Tourcoing Jazz Festival vous donne rendez-vous pour une semaine de concerts dans différents lieux de la ville et de la métropole lilloise. Une programmation aussi exigeante que populaire, une ambiance chaleureuse dans des salles à tailles humaines voilà ce qui fait de ce festival un événement reconnu et incontournable dans les Hauts de France depuis 1986.

En 2025, la Fiesta sera donc aussi jazz — et elle passera par Tourcoing avec notamment Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini et bien d’autres encore…

Depuis 39 ans, le Tourcoing Jazz Festival fait vibrer à chaque automne la métropole lilloise au rythme du jazz et de ses multiples déclinaisons. Musiques du monde, funk, soul, électro, blues ici, le jazz se célèbre dans toute sa richesse, avec une programmation ouverte, vivante et festive !

Des têtes d’affiches aux jeunes talents, en passant par des créations et des rencontres inédites, le Tourcoing Jazz Festival vous donne rendez-vous pour une semaine de concerts dans différents lieux de la ville et de la métropole lilloise. Une programmation aussi exigeante que populaire, une ambiance chaleureuse dans des salles à tailles humaines voilà ce qui fait de ce festival un événement reconnu et incontournable dans les Hauts de France depuis 1986.

En 2025, la Fiesta sera donc aussi jazz — et elle passera par Tourcoing avec notamment Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini et bien d’autres encore… .

Place de la république Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

For 39 years, the Tourcoing Jazz Festival has been bringing the rhythm of jazz and its many variations to the Lille metropolis every autumn. World music, funk, soul, electro, blues: here, jazz is celebrated in all its richness, with a program that’s open, lively and festive!

The Tourcoing Jazz Festival offers a week of concerts at various venues in Tourcoing and the Lille metropolitan area, ranging from headliners to young talent, as well as new creations and original encounters. A program that’s as demanding as it is popular, a warm atmosphere in human-sized venues: these are the features that have made this festival a recognized and unmissable event in the Hauts de France region since 1986.

So, in 2025, the Fiesta will also be jazz? and it will be coming to Tourcoing with Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini and many more…

German :

Seit 39 Jahren lässt das Tourcoing Jazz Festival jeden Herbst die Metropole Lille im Rhythmus des Jazz und seiner zahlreichen Variationen vibrieren. Weltmusik, Funk, Soul, Elektro, Blues: Hier wird der Jazz in seinem ganzen Reichtum gefeiert, mit einem offenen, lebendigen und festlichen Programm!

Das Tourcoing Jazz Festival bietet Ihnen eine Woche lang Konzerte an verschiedenen Orten der Stadt und der Metropole Lille, von bekannten Namen über junge Talente bis hin zu neuen Kreationen und Begegnungen. Ein ebenso anspruchsvolles wie populäres Programm, eine herzliche Atmosphäre in überschaubaren Sälen: Das alles macht dieses Festival seit 1986 zu einem anerkannten und unumgänglichen Ereignis in der Region Hauts de France.

Im Jahr 2025 wird die Fiesta also auch Jazz sein? und sie wird durch Tourcoing führen, u. a. mit Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini und vielen anderen…

Italiano :

Ogni autunno, da 39 anni, il Tourcoing Jazz Festival porta la città di Lille al ritmo del jazz e delle sue molteplici forme. World music, funk, soul, electro, blues: qui il jazz viene celebrato in tutta la sua ricchezza, con un programma aperto, vivace e festoso!

Dagli headliner ai talenti emergenti, dalle nuove opere agli incontri originali, il Festival Jazz di Tourcoing propone una settimana di concerti in tutte le sedi della città e dell’area metropolitana di Lille. Con un programma tanto impegnativo quanto popolare e un’atmosfera calda e accogliente in piccoli locali, questo festival è un evento chiave della regione Hauts de France dal 1986.

Nel 2025, la Fiesta sarà anche jazz e arriverà a Tourcoing con Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini e molti altri…

Espanol :

Cada otoño, desde hace 39 años, el Festival de Jazz de Tourcoing lleva a la ciudad de Lille al ritmo del jazz y sus múltiples formas. Músicas del mundo, funk, soul, electro, blues: aquí se celebra el jazz en toda su riqueza, con un programa abierto, animado y festivo

De los cabezas de cartel a las nuevas promesas, de las nuevas obras a los encuentros originales, el Festival de Jazz de Tourcoing propone una semana de conciertos en los escenarios de la ciudad y del área metropolitana de Lille. Con un programa tan exigente como popular y un ambiente cálido y acogedor en pequeñas salas, este festival es un acontecimiento clave en la región de Hauts de France desde 1986.

En 2025, la Fiesta también será jazz… y llegará a Tourcoing con Dee Dee Bridgewater, Keziah Jones, Sanseverino, Avishaï Cohen, Dhafer Youssef, Butcher Brown, Bill Laurance & Michael League, Dafné Kritharas, Ballaké Sissoko & Piers Faccini y muchos más…

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2025 Tourcoing a été mis à jour le 2025-05-22 par Hauts-de-France Tourisme