Tourcoing Jazz Festival 2025 : YAZZ AHMED DUO Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival 2025 : YAZZ AHMED DUO Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing lundi 13 octobre 2025.

Tourcoing Jazz Festival 2025 : YAZZ AHMED DUO Lundi 13 octobre, 20h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Tarifs : de 5 à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-13T20:00:00 – 2025-10-13T21:30:00

Fin : 2025-10-13T20:00:00 – 2025-10-13T21:30:00

– –

Figure incontournable du jazz londonien, la bugliste et compositrice Yazz Ahmed nous ouvre les portes d’un univers aussi spirituel qu’hypnotique, aux confins du jazz psychédélique, de la tradition arabe et des textures électroniques.

En duo avec le brillant vibraphoniste Ralph Wyld, elle présente « A Paradise in the Hold », son nouvel opus inspiré des chants traditionnels de Bahreïn, des percussions rituelles féminines et des poèmes anciens.

Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Placement libre – concert assis

Ouverture des portes : 19h00 | Concert : 20h00

Bar sur place dès 19h

️ Tarifs : 5 à 14€

Infos & billetterie : tourcoing-jazz-festival.com

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tourcoing-jazz-festival.com/tjf25-yazz-ahmed-duo/ »}]

A Paradise in the Hold

Alex Bex