TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO Tourcoing
TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO Tourcoing mardi 13 octobre 2026.
Tourcoing
TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO
100 Rue de Tournai Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:30:00
fin : 2026-10-13 20:00:00
Date(s) :
2026-10-13
ODYSSEY est un projet qui explore le croisement des cultures à travers un langage de jazz contemporain ouvert, nourri par des influences multiples des traditions orales et rythmiques aux écritures issues de la musique classique et contemporaine. Pensé comme un voyage sonore continu, Odyssey relie les formes à travers un travail sur les transitions, les textures et le sound design, créant un parcours plutôt qu’une succession de morceaux.
ODYSSEY est un projet qui explore le croisement des cultures à travers un langage de jazz contemporain ouvert, nourri par des influences multiples des traditions orales et rythmiques aux écritures issues de la musique classique et contemporaine. Pensé comme un voyage sonore continu, Odyssey relie les formes à travers un travail sur les transitions, les textures et le sound design, créant un parcours plutôt qu’une succession de morceaux. .
100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53
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English :
ODYSSEY is a project that explores the crossing of cultures through an open contemporary jazz language, nourished by multiple influences: from oral and rhythmic traditions to writing from classical and contemporary music. Conceived as a continuous sonic voyage, Odyssey links forms through work on transitions, textures and sound design, creating a journey rather than a succession of pieces.
L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme
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