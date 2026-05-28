Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:30:00

fin : 2026-10-13 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13

ODYSSEY est un projet qui explore le croisement des cultures à travers un langage de jazz contemporain ouvert, nourri par des influences multiples des traditions orales et rythmiques aux écritures issues de la musique classique et contemporaine. Pensé comme un voyage sonore continu, Odyssey relie les formes à travers un travail sur les transitions, les textures et le sound design, créant un parcours plutôt qu’une succession de morceaux.

ODYSSEY est un projet qui explore le croisement des cultures à travers un langage de jazz contemporain ouvert, nourri par des influences multiples des traditions orales et rythmiques aux écritures issues de la musique classique et contemporaine. Pensé comme un voyage sonore continu, Odyssey relie les formes à travers un travail sur les transitions, les textures et le sound design, créant un parcours plutôt qu’une succession de morceaux. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ODYSSEY is a project that explores the crossing of cultures through an open contemporary jazz language, nourished by multiple influences: from oral and rhythmic traditions to writing from classical and contemporary music. Conceived as a continuous sonic voyage, Odyssey links forms through work on transitions, textures and sound design, creating a journey rather than a succession of pieces.

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ ADRIEN TYBERGHEIN TRIO Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme