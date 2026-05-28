TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ FRANCK TORTILLER & MISJA FITZGERALD-MICHEL Tourcoing

Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ FRANCK TORTILLER & MISJA FITZGERALD-MICHEL

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Avec ce nouveau programme, Franck Tortiller et Misja Fitzgerald Michel revisitent l’univers de David Crosby, à travers quelques-uns de ses titres emblématiques comme Guinevere, Déjà Vu ou Carry Me.

Dans un dialogue instrumental intimiste, les deux musiciens révèlent la finesse des harmonies et la richesse mélodique du répertoire de cette figure emblématique du folk et du rock des années 1960-1970. À ces relectures sensibles s’ajoutent des compositions originales, nourries par leur admiration commune pour l’œuvre de David Crosby.

Vibraphoniste et compositeur au parcours foisonnant, Franck Tortiller a notamment dirigé l’Orchestre national de jazz. À ses côtés, le guitariste Misja Fitzgerald Michel, formé entre Paris et New York, s’impose comme une figure reconnue du jazz contemporain.

Avec ce nouveau programme, Franck Tortiller et Misja Fitzgerald Michel revisitent l’univers de David Crosby, à travers quelques-uns de ses titres emblématiques comme Guinevere, Déjà Vu ou Carry Me.

Dans un dialogue instrumental intimiste, les deux musiciens révèlent la finesse des harmonies et la richesse mélodique du répertoire de cette figure emblématique du folk et du rock des années 1960-1970. À ces relectures sensibles s’ajoutent des compositions originales, nourries par leur admiration commune pour l’œuvre de David Crosby.

Vibraphoniste et compositeur au parcours foisonnant, Franck Tortiller a notamment dirigé l’Orchestre national de jazz. À ses côtés, le guitariste Misja Fitzgerald Michel, formé entre Paris et New York, s’impose comme une figure reconnue du jazz contemporain. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

With this new program, Franck Tortiller and Misja Fitzgerald Michel revisit the world of David Crosby, through some of his most emblematic songs such as Guinevere, Déjà Vu and Carry Me.

In an intimate instrumental dialogue, the two musicians reveal the finesse of the harmonies and the melodic richness of the repertoire of this emblematic figure of folk and rock from the 1960s-1970s. These sensitive rereadings are complemented by original compositions, fueled by their shared admiration for David Crosby?s work.

Vibraphonist and composer Franck Tortiller?s extensive career includes conducting the Orchestre national de jazz. Alongside him, guitarist Misja Fitzgerald Michel, trained between Paris and New York, has established himself as a leading figure in contemporary jazz.

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ FRANCK TORTILLER & MISJA FITZGERALD-MICHEL Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme