TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ MARQUIS HILL Tourcoing

Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ MARQUIS HILL

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Figure majeure de la scène jazz contemporaine, Marquis Hill s’impose comme un musicien visionnaire, mêlant avec fluidité jazz, hip-hop, R&B, néo-soul et house de Chicago. Pour lui, toutes ces esthétiques constituent des éléments essentiels du profond héritage créatif afro-américain dont il fait partie Tout vient du même arbre. , dit-il, Ils ont simplement fleuri à partir de différentes branches.

Trompettiste au son profond et expressif, il est lauréat du prestigieux Thelonious Monk Institute of Jazz, il s’est rapidement imposé sur la scène internationale avec des projets ambitieux, dont Modern Flows Vol. II, où se mêlent improvisation, groove et engagement.

Figure majeure de la scène jazz contemporaine, Marquis Hill s’impose comme un musicien visionnaire, mêlant avec fluidité jazz, hip-hop, R&B, néo-soul et house de Chicago. Pour lui, toutes ces esthétiques constituent des éléments essentiels du profond héritage créatif afro-américain dont il fait partie Tout vient du même arbre. , dit-il, Ils ont simplement fleuri à partir de différentes branches.

Trompettiste au son profond et expressif, il est lauréat du prestigieux Thelonious Monk Institute of Jazz, il s’est rapidement imposé sur la scène internationale avec des projets ambitieux, dont Modern Flows Vol. II, où se mêlent improvisation, groove et engagement. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

A major figure on the contemporary jazz scene, Marquis Hill has established himself as a visionary musician, seamlessly blending jazz, hip-hop, R&B, neo-soul and Chicago house. For him, all these aesthetics are essential elements of the deep African-American creative heritage of which he is a part: It all comes from the same tree, he says, They’ve simply blossomed from different branches.

A trumpeter with a deep, expressive sound, he is a laureate of the prestigious Thelonious Monk Institute of Jazz, and has rapidly established himself on the international scene with ambitious projects, including Modern Flows Vol. II, where improvisation, groove and commitment come together.

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ MARQUIS HILL Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme