TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM + LISE PAUTON Tourcoing

Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM + LISE PAUTON

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

YOM, clarinettiste et compositeur incontournable du Tourcoing Jazz, revient avec un nouveau projet singulier aux côtés de la contorsionniste Lise Pauton. Ensemble, ils développent Schize, une création à la croisée des sons et des corps.

Schize explore la notion de disjonction et de multiplicité

Pour Yom, une quête de polyphonie à travers une clarinette démultipliée et pour Lise Pauton, une polyphonie du geste, entre tension et fluidité

A l’occasion de cette résidence (du 14 au 18 septembre), venez découvrir un extrait du spectacle et échanger avec les artistes lors d’un moment privilégié.

En partenariat avec Le Prato Pôle National Cirque Lille

YOM, clarinettiste et compositeur incontournable du Tourcoing Jazz, revient avec un nouveau projet singulier aux côtés de la contorsionniste Lise Pauton. Ensemble, ils développent Schize, une création à la croisée des sons et des corps.

Schize explore la notion de disjonction et de multiplicité

Pour Yom, une quête de polyphonie à travers une clarinette démultipliée et pour Lise Pauton, une polyphonie du geste, entre tension et fluidité

A l’occasion de cette résidence (du 14 au 18 septembre), venez découvrir un extrait du spectacle et échanger avec les artistes lors d’un moment privilégié.

En partenariat avec Le Prato Pôle National Cirque Lille .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

YOM, one of Tourcoing Jazz’s leading clarinettists and composers, returns with a singular new project alongside contortionist Lise Pauton. Together, they develop Schize, a creation at the crossroads of sounds and bodies.

Schize explores the notion of disjunction and multiplicity:

For Yom, a quest for polyphony through a multiplied clarinet, and for Lise Pauton, a polyphony of gesture, between tension and fluidity

On the occasion of this residency (September 14-18), come and discover an extract from the show, and chat with the artists for a privileged moment.

In partnership with Le Prato ? Pôle National Cirque ? Lille

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM + LISE PAUTON Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-27 par Hauts-de-France Tourisme