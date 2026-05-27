TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM Tourcoing

Tourcoing

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

YOM Cosmogiona

Yom, de son vrai nom Guillaume Humery, clarinettiste et compositeur est un habitué du Tourcoing Jazz. Doté d’un imaginaire débordant pour les petites formes et amoureux des rencontres singulières, on a pu le découvrir au fil des années en duo avec le contrebassiste Claude Tchamitchian, le saisissant joueur de guimbarde Wang Li, ou encore le pianiste Denis Cuniot.

Ceux qui ne le connaissaient pas encore en 2023 ont eu l’occasion de le découvrir au théâtre de Tourcoing accompagné de Leo Jassef au piano, en premier plateau du désormais légendaire quartet Les Egarés, et en sont ressortis tout simplement ébahis…

C’est dans le cadre du Tourcoing Jazz et des Journées Européennes du Patrimoine que nous vous proposons de découvrir le dernier projet solo de YOM dans un cadre magique celui de la Chapelle de la Maison Folie Hospice d’Havré.

YOM Cosmogiona

Yom, de son vrai nom Guillaume Humery, clarinettiste et compositeur est un habitué du Tourcoing Jazz. Doté d’un imaginaire débordant pour les petites formes et amoureux des rencontres singulières, on a pu le découvrir au fil des années en duo avec le contrebassiste Claude Tchamitchian, le saisissant joueur de guimbarde Wang Li, ou encore le pianiste Denis Cuniot.

Ceux qui ne le connaissaient pas encore en 2023 ont eu l’occasion de le découvrir au théâtre de Tourcoing accompagné de Leo Jassef au piano, en premier plateau du désormais légendaire quartet Les Egarés, et en sont ressortis tout simplement ébahis…

C’est dans le cadre du Tourcoing Jazz et des Journées Européennes du Patrimoine que nous vous proposons de découvrir le dernier projet solo de YOM dans un cadre magique celui de la Chapelle de la Maison Folie Hospice d’Havré. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

YOM: Cosmogiona

Yom, real name Guillaume Humery, clarinettist and composer, is a regular at Tourcoing Jazz. With an overflowing imagination for small forms and a love of singular encounters, we’ve discovered him over the years in duos with double bassist Claude Tchamitchian, the striking Jew’s harp player Wang Li, and pianist Denis Cuniot.

Those who didn’t already know him in 2023 had the opportunity to discover him at the Tourcoing theater, accompanied by Leo Jassef on piano, in the first set of the now legendary Les Egarés quartet, and came away simply amazed…

As part of the Tourcoing Jazz Festival and the European Heritage Days, we invite you to discover YOM’s latest solo project in the magical setting of the Chapelle de la Maison Folie Hospice d’Havré.

L’événement TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-27 par Hauts-de-France Tourisme